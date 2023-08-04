В Татарстане на ремонт учреждений культуры выделили 411 миллионов рублей

Все объекты намерены сдать 31 марта 2024 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на ремонт учреждений культуры выделили 411,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, речь идет о ремонте 11 домах культуры, музеях и музыкальных центрах в районах республики. Их реконструкцию необходимо завершить к концу марта 2024 года.

Так, специалисты отремонтируют три дома культуры в Высокогорском районе, а также Альметьевском, Бавлинском, Мамадышском и Актанышском районах. Также это коснется краеведческого музея в Бавлинском районе, музея и музыкального центра в Зеленодольском районе и объекта культурного наследия регионального значения «Валяльная фабрика Родигиных, 1870-е года» в Кукморском районе.

Самые же дорогие работы - за 64,8 миллиона рублей, проведут в зеленодольском музее по улице Первомайской. Там подрядчик отремонтирует кровлю, окна, фасад, обновит инженерные сети, слаботочные системы, полы, стены и потолок.

Напомним, в Татарстане четыре районных музея приобретут современный облик.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram