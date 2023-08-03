В Казани из-за строительства моста через Монастырскую протоку изымут два участка

Срок действия постановления - три года. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Казани из-за строительства моста через Монастырскую протоку изымут два частных дома и хозпостройку. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Согласно постановлению, изъятию подлежит земельный участок площадью 363,7 квадратных метра по улице Нижнекамская. Речь идет о частном доме. Также изымут хозяйственное сооружение и дом на земельном участке площадью 387 квадратных метров по улице Башкирская.

Напомним, на строительство моста через Монастырскую протоку в Казани потратят 737 миллионов рублей.

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