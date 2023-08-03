В Казани с 14 августа ограничат движение по улице Толстого

В Казани ограничат движение в районе дома №14 (корпус 1) по улице Толстого. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани временно ограничат движение по улице Толстого. Причиной стало строительство трассы электрокабеля, сообщает комитет внешнего благоустройства города.

Речь идет об участке в районе дома №14 (корпус 1) по улице Толстого. Там с 14 по 23 августа будет закрыт местный проезд.

Напомним, в Казани на время праздника «Я выбираю небо» 2023 перекроют две улицы. Одновременно с этим перестанут пускать посетителей на смотровую площадку Центра семьи «Казан».

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