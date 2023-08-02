11 пациентам в Чувашии в июле потребовалась транспортировка на вертолете

ФОТО: Минздрав Чувашии

11 пациентам Чувашии в июле потребовалась транспортировка на вертолете, передает пресс-служба регионального минздрава.

Сообщается, что на вертолете санитарной авиации перевозят тяжелых больных из дальних районов республики в больницы Чебоксар. Решение о транспортировке принимается в результате телемедицинского консилиума врачей районных больниц и медучреждений столицы Чувашии.

Лечащий врач оставляет заявку на санавиационную перевозку в Центре медицины катастроф, откуда информация сразу же передается пилотам и авиамедицинской бригаде.

Уже через 30 минут после получения задания воздушное судно отрывается от земли. Так, с начала мая по конец июля нынешнего года пилоты вертолета перевезли 32 пациента, рассказали в минздраве.

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