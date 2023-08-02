Фото: Алексей БУЛАТОВ

427 гектар земли выделили в Марий Эл для жилищного строительства, сообщают в республиканском Росреестре.

Для эффективности использования земли в регионе реализуется проект «ЗемляДляСтройки», согласно которому на кадастровой карте публикуется информации о свободных местах для строительства жилья.

Так, за прошлый месяц в этот список было включено 4 участка в Советском районе. На сегодняшний день их насчитывается 99 общей площадью свыше 427 гектар. Основная часть участков предназначается для индивидуальных жилых домов.

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