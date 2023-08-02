В Свияжске на заброшенном дебаркадере решили открыть музей реки

На дебаркадере в эти выходные проведут лекции. Фото: rt-online.ru

На пришвартованном заброшенном дебаркадере в Свияжске может появиться музей реки. Об идее на пресс-конференции рассказал замглавы Минкульта Татарстана Дамир Натфуллин.

Как он заявил, идее о развитии концепции музея-заповедника более 10 лет. Все это время решался вопрос о том, где делать пространство, и наконец идея обрела место.

Уже в эти выходные, 5 и 6 августа, в Свияжске пройдет фестиваль «Народная лодка», в рамках которого на дебаркадере проведут лекции.

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