Казань оказалась в топе направлений для автопутешествий среди регионов России

Спрос на автопутешествие по сравнению с 2022 годом вырос на 45%. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Казань оказалась в топе направлений для путешествий на автомобиле по России. Соответствующее исследование провел сайт «Авито Услуги».

На долю десяти туристических городов страны приходится порядка 40% автомобильных путешествий по России. Чаще всего точками для подобных поездок становятся Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и города Северного Кавказа.

Кроме того, спрос на автопутешествие по сравнению с 2022 годом вырос на 45%, а у туристов, перемещающихся на транспортных перевозках, стал популярнее на 28%.

Напомним, с начала 2023 года Казанский Кремль посетили почти два миллиона человек.

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