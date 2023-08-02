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НовостиПроисшествия2 августа 2023 11:31

В Набережных Челнах будут судить бывшего адвоката за подделку документов

В Татарстане адвокат подделал ордер после прекращения его полномочий, за что пойдет под суд
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Максимальное наказание за это преступление - два года лишения свободы.

Максимальное наказание за это преступление - два года лишения свободы.

Фото: Лилия Абибулаева

В Набережных Челнах будут судить бывшего адвоката. Его обвиняют в подделке официальных документов.

Совет адвокатской палаты Татарстана принял решение о прекращении статуса адвоката. По версии следствия, зная об этом, мужчина подделал ордер, предоставляющий ему права и обязанности в уголовном судопроизводстве, тем самым продолжал выдавать себя за адвоката.

Теперь ему может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Набережночелнинского суда.

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