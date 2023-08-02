В периоды миграции количество бурых медведей возросло до 140. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из Красной книги Татарстана исключат бурых медведей. Это связано с увеличением их численности, сообщил председатель Госкомитета республики по биоресурсам Федор Батков.

Такая необходимость возникла в связи с наблюдаемым ростом миграции медведей в Татарстан из соседних регионов. Около 50-60 из них постоянно обитают на территории республики, а в периоды прихода их из вне численность особей возросла до 140. В настоящее время в Татарстане проводят учет медведей.

Как отметил Федор Батков, это не говорит о том, что на бурого медведя в республике будет открыта охота, так как численность и плотность этого вида пока не позволяют этого сделать.

Отметим, в настоящее время медведи встречаются в Сабинском, Тюлячинском, Мамадышском, Рыбнослободском, Арском, Высокогорском и Тетюшском районах.

Напомним, Красная книга Татарстана за последние три года пополнилась 15 новыми видами.

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