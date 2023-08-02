В Татарстане работа тракториста стала одной из самых высокооплачиваемых по России

Трактористу предстоит выполнить работы на сельскохозяйственной технике (комбайне), а также заниматься сбором урожая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане профессия тракториста вошла в топ высокооплачиваемых вакансий по России. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», в республике такому специалисту предлагают зарплату от 277 тысяч рублей рублей. За этим деньги предстоит работать на сельскохозяйственной технике, заниматься сбором урожая. Для трудоустройства соискателю необходимо иметь действующее удостоверение тракториста-машиниста категорий D и F.

Также в список высокооплачиваемых профессий по России вошел управляющий загородным домом в Одинцово. Он может зарабатывать от 350 тысяч рублей в месяц. Далее идет старший помощник капитана в Петропавловске-Камчатском, а также няня с двухлетним стажем в Москве - от 300 тысяч рублей.

Напомним, жители Казани считают профессию инженера престижной.

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