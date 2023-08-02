В среднем туристы приезжают в столицу Татарстана на три-четыре дня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2023 года Казанский Кремль посетили почти два миллиона человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 1,7 миллиона человек, сообщает Комитет по развитию туризма города.

Также туристов привлекают Казанский Богородицкий монастырь, улица Баумана, Старо-Татарская слобода, Кремлевская набережная. В среднем они приезжают в столицу Татарстана на три-четыре дня. При этом сохраняется высокий процент индивидуальных туристов.

Кроме того, для гостей и жителей города работают 230 отелей, хостелов и гостевых домов. Средний показатель загрузки за первое полугодие составило 62%.

Отметим, в этом сезоне в Казани больше всего туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Владимира, Челябинска, Перми, Самары, Саратова, Тюмени, Волгограда и Воронежа.

Напомним, названы популярные южные направления у туристов из Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram