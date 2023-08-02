На территории селища устанавливается особый режим использования земельных участков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане появится новый объект культурного наследия. Речь идет о «Меллятамакском селище XIII», расположенном в Муслюмовском районе. Соответствующий проект приказа разработал Комитет республики по охране объектов культурного наследия.

Согласно приказу, на территории селища установят особый режим использования земельных участков. В связи с этим проводить археологические, земляные, строительные и хозяйственные работы там можно будет только при условии сохранности объекта культурного наследия. При всем этом проход для населения туда перекрывать не будут.

Напомним,в Татарстане будут утверждены границы нового объекта культурного наследия.

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