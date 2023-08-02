В Татарстане в половине вейп-шопов выявлены нарушения

Большая часть нарушений по продаже никотиносодержащей продукции обнаружена в Казани. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарстане активисты проверили 330 точек по продаже никотиносодержащей продукции. Из них в 186 местах (54%) были выявлены нарушения. Стоит отметить, большая их часть была обнаружена в вейп-шопах Казани, сообщили в Минмолодежи республики после проведенных рейдов.

Основной целью таких проверок стало поиск информации о местах продажи вейпов, электронок, подов, испарителей, а также консультаций о них несовершеннолетним. Добровольцы объяснили продавцам, что по закону подобную продукцию следует скрыть от глаз.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов внес никотинсодержащую продукцию (вейпы и электронные сигареты) в перечень запрещенной для распространения среди детей информации.

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