В Казани родители назвали своих детей Гараем, Афдалией и Сальмой

С 24 по 30 июля в столице Татарстана было зарегистрировано появление на свет 410 детей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

На прошлой неделе – с 24 по 30 июля, в столице Татарстана было зарегистрировано появление на свет 410 детей. Это 205 мальчиков и 205 девочек, гласят данные ЗАГСа города.

Там также составили рейтинг самых популярных и самых редких имен, которые казанские родители давали своим новорожденным детям на прошлой неделе.

Чаще всего младенцев называли Артемом, Тимуром, Арсением, Дмитрием, Романом, Михаилом, Львом, Амелией, Ясминой, Миланой, Аминой, Кирой, Анной и Евой.

В список же редких имен в этот раз попали: Антип, Гарай, Ролан, Вильдан, Диас, Яромир, Ясения, Афдалия, Амилина, Ямина и Сальма.

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