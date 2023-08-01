По словам Баткова, Красную книгу Татарстана нужно переиздавать не реже одного раза в десять лет. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Красная книга Татарстана за последние три года пополнилась 15 новыми видами животных, грибов и растений. Об этом на брифинге сообщил председатель госкомитета республики по биоресурсам республики Федор Батков. По его словам, всего в Красную книгу региона входят 11 видов рыб, 108 - беспозвоночных, 318 - растений, 24 - лишайников, 33 - млекопитающих, 67 - птиц, четыре - рептилий, три - амфибий и 63 - грибов.

Как отметил председатель госкомитета республики по биоресурсам Татарстана, Красную книгу республики нужно переиздавать не реже одного раза в 10 лет. В последний раз эта процедура проходила в 2016 году.

Напомним, в Татарстане в 2025 году планируют переиздать Красную книгу.

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