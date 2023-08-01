В Татарстане охраняемые природные зоны составляют 7% от всей площади

В 2023 году по инициативе Института экологии и природопользования КФУ планируют создать шесть ООПТ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Природно-заповедный фонд Татарстана образуют 193 особо охраняемые природные зоны общей площадью 465,2 тысячи гектаров, что составляет 7% от общей территории. Об этом на брифинге сообщил председатель госкомитета региона по биоресурсам Федор Батков. По его словам, в республике обеспечены оптимальные условия для сохранения и восстановления природных комплексов, ландшафтов и биологического разнообразия. В Приволжском федеральном округе Татарстан уступает в этом только Удмуртии.

Кроме того, среди этих территорий две имеют федеральное значение, а 187 - региональное. Там действуют особые правила, в том числе запреты на предоставление дачных участков, на строительство линейных объектов и на сброс сточных вод.

Отметим, в 2023 году по инициативе Института экологии и природопользования КФУ в Татарстане планируется создание шести новых особо охраняемых природных территорий Это позволит сохранить природные комплексы, являющихся местами отдыха, гнездования, размножения и нагула животных.

Напомним, в Татарстане в 2025 году планируют переиздать Красную книгу.

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