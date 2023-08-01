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НовостиЗдоровье1 августа 2023 7:37

В Татарстане планируют построить новый корпус республиканского онкодиспансера

Объект появится на Сибирском тракте
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
За первые шесть месяцев 2023 года маммографию на рак молочной железы прошли 5,7 тысячи пациентов.

За первые шесть месяцев 2023 года маммографию на рак молочной железы прошли 5,7 тысячи пациентов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане планируют построить новый корпус республиканского онкодиспансера. Объект появится на Сибирском тракте рядом с поликлиникой РКОД, сообщил заместитель главы Минздрава Татарстана Ильдар Фатихов.

Соответствующее распоряжение было озвучено после доклада начальника организационно-методического отдела РКОД Камиля Шакирова. По его словам, за полгода цитологический скрининг на рак шейки матки прошли 294,1 тысячи женщин. Из них у 59 обнаружили новообразование.

Кроме того, за первые шесть месяцев 2023 года маммографию на рак молочной железы прошли 5,7 тысячи пациентов, где у 95 человек выявили заболевание. Также был поставлен вопрос о пересмотре организации онкоцентра на уровне «не хуже московских клиник», чтобы люди не толкались в очередях.

Напомним, в Татарстане за 2022 год выявили рекордное число людей с онкологией.

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