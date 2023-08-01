За первые шесть месяцев 2023 года маммографию на рак молочной железы прошли 5,7 тысячи пациентов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане планируют построить новый корпус республиканского онкодиспансера. Объект появится на Сибирском тракте рядом с поликлиникой РКОД, сообщил заместитель главы Минздрава Татарстана Ильдар Фатихов.

Соответствующее распоряжение было озвучено после доклада начальника организационно-методического отдела РКОД Камиля Шакирова. По его словам, за полгода цитологический скрининг на рак шейки матки прошли 294,1 тысячи женщин. Из них у 59 обнаружили новообразование.

Кроме того, за первые шесть месяцев 2023 года маммографию на рак молочной железы прошли 5,7 тысячи пациентов, где у 95 человек выявили заболевание. Также был поставлен вопрос о пересмотре организации онкоцентра на уровне «не хуже московских клиник», чтобы люди не толкались в очередях.

Напомним, в Татарстане за 2022 год выявили рекордное число людей с онкологией.

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