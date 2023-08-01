«Менделеевский маршрут» будет курсировать по маршруту №2. Фото: администрация Нижнекамска

В Нижнекамске запустили еще один тематический трамвай. В этот раз он посвящен русскому ученому Дмитрию Менделееву, сообщает пресс-служб администрации города.

Первыми пассажирами «Менделеевского маршрута» стали руководители предприятия и городской администрации, а также юные горожане. Целью инициативы является поддержка экологичного вида транспорта и популяризацию нефтехимии. Трамвай Менделеева будет курсировать по маршруту №2. Внутри вагона пассажиры смогут узнать интересные и необычные факты из биографии ученого.

Отметим, в Нижнекамске это уже третий по счету тематический маршрут из цикла «Нефтехимические маршруты».

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