В Казани к четырем новым жилым комплексам построят дороги за полмиллиарда рублей

Дороги должны достроить к весне 2024 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сайте госзакупок опубликовали тендер на строительство дорог в Казани к возводимым сейчас жилым комплексам: «Яратам», «Свобода», «Savin House» и «Savin Family». Согласно технической документации на эти работы из бюджета готовы заплатить порядка 529 миллионов рублей.

За эти деньги будут сделаны внутриквартальные проезды в Советском районе город - на улице Крылова и Бухарская (от улицы Жиганова до улицы Родины), а также в Ново-Савиновском районе - на улице Козина (от улицы Амирхана до дома №60 по улице Хакима». Подрядчик должен будет закончить все работы к 31 марта следующего года.

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