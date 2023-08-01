В Татарстане с 1 августа пересчитают выплаты 250 000 пенсионерам, которые еще работают

Надбавка будет зависеть от того, кто сколько заработал в прошлом году. Фото: Рамиль ГАЛИ

С 1 августа Социальный фонд Татарстана без всяких заявлений проведет перерасчет страховых пенсий более 250 тысячам жителям республики, которые, несмотря на уход на заслуженный отдых, работали в 2022 году. То есть корректировка размера пенсий коснется тех, за кого наниматель платил страховые взносы.

«В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от размера зарплаты пенсионера», - объяснил управляющий Социального фонда Татарстана Эдуард Вафин.

Поэтому прибавка к пенсии в августе будет у каждого разной и зависеть от того, кто сколько заработал. Правда, она ограничивается тремя пенсионными коэффициентами.

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