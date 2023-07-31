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НовостиОбщество31 июля 2023 16:31

В Йошкар-Оле рядом с пляжем «Южный» в Малой Кокшаге утонул молодой мужчина

Трагичный инцидент зафиксировали сотрудники аварийно-спасательной службы вечером 30 июля
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: телеграм-канал Марийской аварийно-спасательной службы

ФОТО: телеграм-канал Марийской аварийно-спасательной службы

В Йошкар-Оле рядом с пляжем «Южный» в Малой Кокшаге утонул молодой мужчина. О трагичном инциденте рассказали в пресс-службе ГБУ РМЭ «Марийская аварийно-спасательная служба».

Сообщается, что 30 июля в 18:38 в дежурную службу поступил звонок с информацией о том, что во время купания в реке утонул 32-летний мужчина.

На место оперативно выехали спасатели, которые выполнив водолазные работы, извлекли из воды тело пострадавшего. Его транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.

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