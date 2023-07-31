ФОТО: kzn.ru

С 1 августа движение по улице Аделя Кутуя в Казани частично ограничат. Об этом рассказывают в пресс-службе администрации города со ссылкой на комитет внешнего благоустройства.

Запланированные ограничения в столице Татарстана связаны с ремонтными работами по реконструкции водопровода.

Уточняется, что временное перекрытие движения будет действовать ровно неделю – до 8 августа.

Ограничения коснутся следующих участков улицы Аделя Кутуя:

от дома №33 до дома №37 в сторону ул.Седова;

от дома №37 до дома №41 в сторону ул.Седова;

от дома №41 до ул.Седова.

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