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НовостиОбщество31 июля 2023 15:43

В исполкоме Казани с начала года зарегистрировали 165 тысяч заявлений на получение услуг

Обращений в исполком столицы Татарстана стало меньше на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

В исполкоме Казани зарегистрировали 165 тысяч заявлений на получение различных услуг с начала этого года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Уточняется, что обращений в исполнительный комитет Казани стало меньше на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего заявлений жители подали в ЗАГС. Следующими по востребованности стали услуги в сфере образования, а также в области архитектуры и градостроительства.

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