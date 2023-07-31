В исполкоме Казани с начала года зарегистрировали 165 тысяч заявлений на получение услуг

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В исполкоме Казани зарегистрировали 165 тысяч заявлений на получение различных услуг с начала этого года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Уточняется, что обращений в исполнительный комитет Казани стало меньше на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего заявлений жители подали в ЗАГС. Следующими по востребованности стали услуги в сфере образования, а также в области архитектуры и градостроительства.

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