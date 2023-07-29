В салоне машины ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ГИБДД Татарстана предупредили водителей об опасностях жаркой погоды. В ведомстве отметили, что аномальная жара действует на организм, как алкоголь. Водитель быстро утомляется, у него начинает рассеиваться внимание, он становится вялым и сонным. Все это может спровоцировать ДТП.

Чтобы лучше справляться с жарой, нужно надевать свободную одежду, пить больше воды. Автомобиль лучше парковать в тени и закрывать лобовое стекло специальным экраном. Начинать движение можно только после хорошего проветривания. В салоне машины ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных.

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