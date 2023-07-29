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НовостиОбщество29 июля 2023 14:06

В Казани возле моста Миллениум планируют построить гостиницы

Пишут, что проектом занимается архитектурное бюро Sergey Skuratov Architects
Елена СКВОРЦОВА
Источник СМИ говорит, что они будут ниже 26-этажной «Ривьеры»

Источник СМИ говорит, что они будут ниже 26-этажной «Ривьеры»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани возле моста Миллениум планируют построить от трех до пяти многоэтажных зданий. Их размеры и высотность пока неизвестны, но предполагается, что они будут оборудованы под гостиницы. Об этом пишет «Бизнес Онлайн».

Источник СМИ говорит, что они будут ниже 26-этажной «Ривьеры», но могут оказаться на одном уровне с многоэтажной жилой застройкой, которая находиться рядом.

Издание также пишет, что занимается проектом архитектурное бюро Sergey Skuratov Architects. Его объекты входят в ТОН-100 лучших построек страны.

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