Так ведомство привлекает детей и взрослых к участию в раздельном сборе мусора Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Школьники Татарстана собрали 31 тонну батареек. Это больше, чем за аналогичный период в 2022 году на три раза. Таким образом, они побили свой прошлогодний рекорд, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов республики. Все батарейки были вывезены на завод по утилизации в Челябинск компанией «Мегаполисресурс».

Такая акция проходит с 2019 года. За это время было собрано более 145 тонн батареек. Так ведомство привлекает детей и взрослых к участию в раздельном сборе мусора. Сейчас в республике работают 48 пунктов сбора.

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