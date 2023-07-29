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НовостиОбщество29 июля 2023 12:35

Школьники Татарстана собрали 31 тонну батареек

Они побили свой прошлогодний рекорд
Елена СКВОРЦОВА
Так ведомство привлекает детей и взрослых к участию в раздельном сборе мусора

Так ведомство привлекает детей и взрослых к участию в раздельном сборе мусора

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Школьники Татарстана собрали 31 тонну батареек. Это больше, чем за аналогичный период в 2022 году на три раза. Таким образом, они побили свой прошлогодний рекорд, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов республики. Все батарейки были вывезены на завод по утилизации в Челябинск компанией «Мегаполисресурс».

Такая акция проходит с 2019 года. За это время было собрано более 145 тонн батареек. Так ведомство привлекает детей и взрослых к участию в раздельном сборе мусора. Сейчас в республике работают 48 пунктов сбора.

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