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НовостиОбщество29 июля 2023 8:47

В Набережных Челнах начали строить продолжение улицы Нариманова

Выполняет работы компания депутата горсовета Тагира Сунгатуллина
Елена СКВОРЦОВА
Стоимость работ составляет более 253 млн рублей

Стоимость работ составляет более 253 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах начали строить продолжение улицы Нариманова. Выполняет работы компания депутата горсовета Тагира Сунгатуллина.

Дорога длиной в один километр будет идти от кольца на пересечении Нариманова, Раскольникова и Карьерной и дойдет до десятого проезда ЖК «Озеро». Там также предусмотрен широкий тротуар для пешеходов, велосипедная дорожка и три остановки для общественного транспорта. Стоимость работ составляет более 253 млн рублей.

Дорога будет строиться на территории бывшего карьера месторождения известняков, глубиной до 29 метров.

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