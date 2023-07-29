Стоимость работ составляет более 253 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах начали строить продолжение улицы Нариманова. Выполняет работы компания депутата горсовета Тагира Сунгатуллина.

Дорога длиной в один километр будет идти от кольца на пересечении Нариманова, Раскольникова и Карьерной и дойдет до десятого проезда ЖК «Озеро». Там также предусмотрен широкий тротуар для пешеходов, велосипедная дорожка и три остановки для общественного транспорта. Стоимость работ составляет более 253 млн рублей.

Дорога будет строиться на территории бывшего карьера месторождения известняков, глубиной до 29 метров.

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