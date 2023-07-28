В МЧС Татарстана дали рекомендации, как пережить аномальную жару

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 29 июля, на территории Татарстана синоптики прогнозируют сильную жару – местами температура воздуха будет достигать отметки в +37 градусов.

В этой связи в республиканском МЧС дали рекомендации, как пережить аномальную погоду.

Жителям советуют не открывать окна в дневное время, только ночью, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. В пик жары лучше воздержаться от выхода из дома.

Рекомендуется избегать физических нагрузок, пить больше воды и принимать прохладный душ. Из одежды предпочтение лучше отдать легким натуральным тканям.

Выходя на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку, солнцезащитные очки, советуют в МЧС.

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