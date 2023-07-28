Пять дней жил в квартире с трупом: В Йошкар-Оле бывшего заключенного считают виновным в гибели сожительницы

На теле погибшей были выявлены множественные телесные повреждения головы, туловища, конечностей. Фото: @su_skr12

В Йошкар-Оле жители одного из домов пожаловались в экстренные службы на то, что из соседней с ними квартиры доносится довольно неприятный запах. На звонки и стук в дверь никто не открывал. В присутствии полицейских 26 июля ее вскрыли. Внутри было обнаружено разлагающееся тело 36-летней хозяйки. У нее были травмы головы, тела, рук и ног. Смерть женщины явно носила криминальный характер. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает следственный комитет Марий Эл.

«Подозреваемый установлен – это бывший сожитель погибшей, который к моменту прибытия полицейских скрылся из квартиры», - также рассказали в ведомстве.

По версии следствия, 21 июля только, только освободившийся из колонии 35-летний мужчина решил возобновить связь со своей бывшей подругой. В ее квартире они начали выпивать. В один из моментов между ними возникла пьяная ссора. Женщина была нещадно избита и от полученных травм скончалась на месте преступления. Несмотря на это, злоумышленник продолжал проживать в квартире вместе с трупом на протяжении пяти дней, а перед приходом правоохранителей поспешил скрыться.

Напомним, в Казани мужчина зарезал мать прямо в подъезде. Это произошло в ЖК «Салават Купере».

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