В Татарстане почтили память погибших на Донбассе детей

27 июля отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В городах и районах Татарстана 27 июля почтили память погибших на Донбассе детей. В честь этого состоялись акции и мемориальные мероприятия.

В Центральном парке Буинска в этот день установили стихийный мемориал. Жители к одной из композиций принесли цветы и мягкие игрушки. Волонтеры и активисты запустили белые воздушные шары и зажгли свечи.

В Менделеевске в парке имени Ленина появился временный мемориал в честь жертв войны на Донбассе. К нему горожане принесли цветы и детские игрушки. Подобные акции прошли и в Бугульме, Зеленодольске, Нурлате, Агрызе.

Напомним, власти Татарстана расширили выплаты семьям погибших участников спецоперации.

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