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НовостиОбщество28 июля 2023 5:37

В Высокогорском районе прошел конкурс операторов по осеменению крупного скота

В нем приняли участие 69 специалистов из 43 районов Татарстана
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Победителям конкурса вручили дипломы, сертификаты, медали и денежные призы.

Победителям конкурса вручили дипломы, сертификаты, медали и денежные призы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Высокогорском районе состоялся 45-й Республиканский конкурс операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота. В нем приняли участие 69 специалистов из 43 районов Татарстана,

Первое место в номинации самый молодой оператор по воспроизводству КРС занял Марсель Ахметзянов из ООО «Авангард» Буинского района. Абсолютным чемпионом конкурса стал Ленар Шакиров из ООО «Корсинский МТС» Арского муниципального района. Победителям вручили дипломы, сертификаты, медали и денежные призы.

Отметим, конкурс был посвящен Мансуру Харисову, который внес большой вклад в развитие животноводства республики. Он первым с учеными-селекционерами осуществил трансплантацию эмбрионов.

Напомним, в Татарстане сокращается поголовье коров.

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