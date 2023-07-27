Казань заняла 3 место в рейтинге Умных городов России

В категории «Крупнейшие города» лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Казань Фото: Михаил ФРОЛОВ

Итоги расчёта индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» за прошлый год были подведены в рамках пленарного заседания Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — умная страна». Столица Татарстана в этом рейтинге заняла 3 место. Среднее значение индекса составило 55 баллов из 120. Это на 4,5% выше, чем годом ранее.

Он рассчитывался для более чем 200 городов России по 4 категориям. Его результаты позволяют оценить, как эффективно они проводят цифровую трансформацию. В категории «Крупнейшие города» лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Казань.

В категории «Крупные города» — Сочи, Тюмень и Смоленск. «Большие города» — Реутов, Домодедово, Уссурийск. «Административные центры» — Ялта, Горно-Алтайск, Елабуга.

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