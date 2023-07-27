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НовостиОбщество27 июля 2023 13:39

В парках Казани пройдут пикники с лекциями и мастер-классами

Мероприятие можно посетить в Горкинско-Ометьевском лесу и парке «Черное озеро»
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Вход на пикник - свободный.

Вход на пикник - свободный.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дирекция парков и скверов Казани и Академия молодежной дипломатии запускает устойчивые пикники. На них эксперты из различных общественных сфер проведут лекции в формате открытого диалога. В программе также запланированы мастер-классы и интеллектуальная викторина, сообщает пресс-служба дирекции.

28 июля и 4 августа в 18.30 пикник можно будет посетить в Горкинско Ометьевском лесу возле контейнерного центра Cube. В это же время 23 августа мероприятия пройдет в амфитеатре парка «Черное озеро».

Принять участие можно бесплатно. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке.

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