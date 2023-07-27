В Казани могут открыть турецкий аналог IKEA

Магазины IKEA закрылись в России весной 2022 года
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Казани могут открыть магазин Kelebek, который называют турецким аналогом IKEA. Первый магазин сети появился в Москве – в торговом центре «Мега Теплый стан».
В компании планируют открытие магазинов во всех регионах России. В Татарстане, предположительно, Kelebek появится в Казани.
Магазин специализируется на продаже мебели, товаров для дома и сада, текстиля.
Ранее мы сообщали, что в Казани до конца года может открыться белорусский аналог IKEA.
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