Горожане каждый вечер ощущают невыносимый запах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Набережных Челнов пожаловались на новую волну смрада. Речь идет о поселках ЗЯБ и ГЭС. Об этом сообщается в социальных сетях.

По словам горожан, каждый вечер они ощущают невыносимый запах. В связи с этим невозможно выйти на прогулку, а окна вовсе приходится закрывать.

Как отметили в пресс-службе администрации города, в случае возникновения неприятного запаха необходимо обращаться в Роспотребнадзор Татарстана. А для проведения отбора воздуха нужно написать письменное заявление в ведомство.

Напомним, жители Казани жалуются на невыносимый запах жженых волос.

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