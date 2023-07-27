На обходе Набережных Челнов обустроили более 70% водопропускных труб

Эти трубы нужны для пропуска талой и дождевой воды, иначе земляное полотно дороги в один из моментов может просто размыть. Фото: пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Во время строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов по всей его протяженности – 81 километр - запланировано возведение 113 малых искусственных сооружений. Речь идет о водопропускных трубах. К этому времени дорожники уже установили 81 такую трубу – это 70% от запланированного. Основной объем работ был выполнен на втором этапе строительства обхода.

«Последнюю трубу на съезде транспортной развязки на пересечении с региональной автодорогой Набережные Челны - Альметьевск обустроят в октябре этого года, после того, как будет завершено переустройство магистрального водопровода», - сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Отметим, что эти трубы нужны для пропуска талой и дождевой воды через земляное полотно новой дороги. Иначе его может размыть.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram