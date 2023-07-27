В Казани автомобиль снес дерево и врезался в многоквартирный дом

Автомобиль опрокинулся на бок Фото: принтскрин видео.

В Казани автомобиль вылетел с дороги, снес дерево, врезался в жилой многоквартирный дом и опрокинулся. Жесткое ДТП случилось рано утром 27 июля около дома №28 по улице Академика Глушко. Момент аварии попал на видео.

Подробности и обстоятельства случившегося уточняются. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане водитель уснул по пути из аэропорта и совершил смертельное ДТП.

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