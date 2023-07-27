Глава Татарстана прибыл в Санкт-Петербург на форум «Россия - Африка»

Посетит форум и президент Сенегала Маки Салл, который предыдущие два дня провел в Татарстане. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана 27 июля прибыл в Санкт-Петербург для участия в форуме «Россия - Африка». У Рустама Минниханова запланировано несколько встреч и переговоров с официальными лицами. Также раис республики будет участвовать в пленарном заседании форума.

В мероприятии примут участие представители 49 из 54 государств африканского континента. 17 стран будут представлять их главы.

Посетит форум и президент Сенегала Маки Салл, который предыдущие два дня провел в Татарстане.

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