В Казани новая школа в «Салават Купере» подорожала до 1,6 млрд рублей

Школа будет рассчитана на 1 501 ученика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани на строительство школы в 13-м квартале микрорайона «Салават купере» дополнительно выделят 691,2 миллиона рублей. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок. Ранее на возведение образовательного учреждения уже направляли 934 миллиона рублей. Таким образом школа подорожала до 1,6 миллиарда рублей.

Исполнителю заказа предстоит возвести несущие и наружные ограждающие конструкции, уложить кровлю и благоустроить территорию. Также необходимо выполнить фасадные, внутренние отделочные и пусконаладочные работы.

Работы нужно закончить до 1 декабря 2023 года. Школа будет рассчитана на 1 501 ученика.

Ранее мы сообщали, что в Казани на Гареева построили школу на 1,5 тысячи мест.

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