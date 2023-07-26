ФОТО: администрация Йошкар-Олы вк

С 1 августа по улице Петрова в Йошкар-Оле будет ходить троллейбус. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Сообщается, что новая линия, где будет запущен троллейбусный маршрут №2 в столице Марий Эл, уже прошла обкатку. Сеть протяженностью 1,2 км была построена недавно. На улице Петрова установили для этого 18 дополнительных опор.

Кроме того, на перекрестке улиц Воинов, Интернационалистов и Петрова уже установили 2 сходные и 1 автоматическую стрелку.

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