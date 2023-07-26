В Челнах бывшего начальника отделения УМВД осудили за взятку

Суд приговорил бывшего сотрудника полиции к трем годам лишения свободы условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах за взятку осужден бывший руководитель отделения по борьбе с фальшивомонетничеством отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

Как сообщили в пресс-службе городского суда, мужчина признан виновным в получении взятки в размере 50 тысяч рублей. Следователи полагают, что средства предназначались для прикрытия игорного бизнеса. Позже в отношении сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Фигуранта отправили под домашний арест.

Свою вину мужчина признал. Суд приговорил бывшего сотрудника полиции к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также он в течение двух лет не сможет занимать должности в правоохранительных органах. Приговор в законную силу еще не вступил.

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