Под Казанью на строительство дорог выделят 824 миллиона рублей

Принять участие в тендере можно до 2 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Казанью на строительство дорог выделят 824,5 миллиона рублей. Средства на эти цели направят из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в Шигалеевском сельском поселении в жилом комплексе «Усадьба Царева» построят дорогу длиной 2,2 тысячи метров. А в коттеджном поселке «Новые Сокуры» появятся две дороги общей протяженностью 14,8 тысячи метров.

Кроме того, в селе Высокая Гора возведут дороги на двух улицах и отремонтируют участок трассы длиной 748 метров. Подрядчик эти работы должен выполнить до 9 апреля 2024 года.

Принять участие в тендере можно до 2 августа. Победителя определят 4 августа.

Напомним, в Казани на доме «Миру – мир» сняли 70-летнюю лепнину.

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