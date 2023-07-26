Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость26 июля 2023 7:43

В Челнах в связи с ремонтом дороги изменится схема движения автобуса №26

По новому маршруту автобус будет курсировать до 5 августа
Адам САГАЛ
Временно автобус №26 будет ехать с проспекта Вахитова на Сююмбике, далее на проспекты Автозаводский и Мира

Временно автобус №26 будет ехать с проспекта Вахитова на Сююмбике, далее на проспекты Автозаводский и Мира

В Набережных Челнах в связи с ремонтом дороги изменится схема движения автобусного маршрута №26. Работы будут проводиться на перекрестке проспектов Вахитова и Сююмбике. Ограничат движение транспорта на этом участке до 5 августа.

Временно автобус №26 будет ехать с проспекта Вахитова на Сююмбике, далее на проспекты Автозаводский и Мира. Обновленная схема движения прилагается.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram