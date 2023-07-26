В Челнах в связи с ремонтом дороги изменится схема движения автобуса №26

Временно автобус №26 будет ехать с проспекта Вахитова на Сююмбике, далее на проспекты Автозаводский и Мира

В Набережных Челнах в связи с ремонтом дороги изменится схема движения автобусного маршрута №26. Работы будут проводиться на перекрестке проспектов Вахитова и Сююмбике. Ограничат движение транспорта на этом участке до 5 августа.

Временно автобус №26 будет ехать с проспекта Вахитова на Сююмбике, далее на проспекты Автозаводский и Мира. Обновленная схема движения прилагается.

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