Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость26 июля 2023 6:41

В Казани на доме «Миру – мир» сняли 70-летнюю лепнину

Здание построили в 1952 году по проекту заслуженного архитектора РСФСР Ахмеда Бикчентаева
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На здании специалисты установят аналогичный декор, но из современных материалов.

На здании специалисты установят аналогичный декор, но из современных материалов.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани на доме «Миру - мир» на Большой Красной сняли 70-летние декоративные элементы, которые расположены на карнизном свесе. Сейчас в здании проходит капитальный ремонт. Об этом сообщили в Комитете ЖКХ исполкома города.

На объекте специалисты установят аналогичный декор, но из современных материалов. Всего там находятся 182 элементов. Один из них упал на пешеходный тротуар, пострадавших не было. В связи с этим было принято решение о демонтаже. Рабочие уже приступили к съему аварийного декора, вес которого составляет 25 килограммов.

Дом «Миру - мир» построили в 1952 году по проекту заслуженного архитектора РСФСР Ахмеда Бикчентаева. Здание не входит в перечень объектов культурного наследия.

Напомним, власти Казани снесут жилой дом в микрорайоне Юдино.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram