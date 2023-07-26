В Казани на доме «Миру – мир» сняли 70-летнюю лепнину

На здании специалисты установят аналогичный декор, но из современных материалов. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани на доме «Миру - мир» на Большой Красной сняли 70-летние декоративные элементы, которые расположены на карнизном свесе. Сейчас в здании проходит капитальный ремонт. Об этом сообщили в Комитете ЖКХ исполкома города.

На объекте специалисты установят аналогичный декор, но из современных материалов. Всего там находятся 182 элементов. Один из них упал на пешеходный тротуар, пострадавших не было. В связи с этим было принято решение о демонтаже. Рабочие уже приступили к съему аварийного декора, вес которого составляет 25 килограммов.

Дом «Миру - мир» построили в 1952 году по проекту заслуженного архитектора РСФСР Ахмеда Бикчентаева. Здание не входит в перечень объектов культурного наследия.

Напомним, власти Казани снесут жилой дом в микрорайоне Юдино.

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