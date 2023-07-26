Рустам Минниханов встретил в аэропорту президента Сенегала

Сенегальский лидер приехал в нашу страну для участия в саммите «Россия – Африка». Фото: пресс-служба раиса РТ

Президент Республики Сенегал Маки Салл прибыл в Татарстан. В аэропорту Казани его встречал раис РТ Рустам Минниханов.

Сенегальский лидер приехал в нашу страну для участия в саммите «Россия – Африка». В Татарстане он планирует изучить промышленный потенциал республики, а также посетить несколько спортивных и культурных объектов. Также запланировала встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Отметим, что весной 2022 года Минниханов посещал Сенегал для участия в деловом форуме.

Ранее мы сообщали, что глава Татарстана с воздуха оценил ход уборки урожая зерна.

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