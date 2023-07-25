Нияз Музагитов, который занимал кресло руководителя медицинского учреждения с 2009 году уволился Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поликлинике № 6 Набережных Челнов сменился главный врач. Нияз Музагитов, который занимал кресло руководителя медицинского учреждения с 2009 году уволился, а исполняющим обязанности главврача с прошлой недели назначена Светлана Емеекеева. Сообщает издание chelny-biz.

Ранее она возглавляла КДМЦ в качестве врио до назначения Тимура Мубаракшина. Она заняла должность Равиля Бакирова, после скандала с подменой младенцев в 2013 году.

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