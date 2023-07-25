С апреля 2023 жители Казани с ОВЗ порядка 300 раз воспользовались социальным такси

Услуга социального такси от «Доброй Казани» начала работать с апреля этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Казани с ОВЗ с апреля порядка 300 раз воспользовались социальным такси. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана.

Услуга социального такси от «Доброй Казани» начала работать с апреля этого года. Такси работает по республике и России. Например, перевозили детей в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, который находится в Чебоксарах.

Перевозки осуществляются на автомобиле LADA Largus. Он оборудован в соответствии с потребностями людей с инвалидностью: поручнями, пандусами и прочим.

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