В общей сложности это более 1700 койко-мест Фото: Андрей АБРАМОВ

В Татарстане открыто более 40 объектов для отдыха на природе. Об этом рассказала глава дирекции по развитию природных территорий и экотуризма фонда «Институт развития городов» Оксана Саргина. Туда входят эко-отели, глэмпинги.

Она отметила, что в общей сложности это более 1700 койко-мест. «Выбор большой, с разными концепциями, форматами для отдыха и разными ценами», — говорит она. Саргина отметила, что каждый сможет найти себе что-то по душе исходя из своих возможностей и типа отдыха.

Саргина добавила, что можно составить свой маршрут путешествия по республикие на сервисе Day by day или выбрать что-то из имеющихся.

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