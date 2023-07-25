Все это планируется сделать к началу отопительного сезона. Фото: Денис Гордийко с сайта kzn.ru

В Вахитовском района Казани заработает новая котельная, которая будет обеспечивать теплом 4 жилых дома и детский сад. Сейчас ее монтируют на улице Курская. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана.

По словам главного инженера «Казэнерго» Юрия Никифирова, котельная будет разделена на отдельные составляющие, а потом соберут в одну установку. Сейчас площадка готовится к предстоящей установке. Планируется, что работы выполнят к концу августа. Параллельно также решаются вопросы по подтягиванию ресурсов — воды, газа, электричества, тепловых сетей.

«Все это планируется сделать к началу отопительного сезона. В основном все оборудование — российское, оно на месте. Никаких проблем с комплектацией нет», — заверил Юрий Никоноров.

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