В Татарстане за год выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

Вакцины от мышиной лихорадки не существует Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Татарстане за 2023 год выросла заболеваемость мышиной лихорадкой. В июне было выявлено 168 случаев заражения. Как сообщили в Роспотребнадзоре, среднемноголетний уровень заболеваемости вырос в 1,8 раза. Показатель на 100 тысяч населения составляет 10,44, что в 2,1 раза больше, чем в прошлом году. Всего с января по июнь этого года был зарегистрирован 391 случай. В прошлом году, в аналогичный период эта цифра была меньше — 182.

По словам специалистов, в этом году она распространилась из-за раннего тепла и вакцины от нее нет. Нужно тщательно соблюдать личную гигиену и обрабатывать территорию от грызунов.

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